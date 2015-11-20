Требуется программист C# со знанием пакета Fiddler

программа на с# - каркас для дальнейшего использования вот по этому вебинару http://www.finam.ru/webinars/course45/program160/schedule или вот отсюда http://stocksharp.com/forum/yaf_postst5769_Osnovy-alghotorghovli.aspx 1) установить мне на пк visual studio на teamviewer - у меня не получается почему-то ошибку выдает 2) создать проект ...
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