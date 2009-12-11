Воспроизведение видео на десктопе пользователя

В общем есть небольшой код на асме, требуется его переписать. Изменить процедуры, переписать код... В общем сам код на масме... Но чтобы код был кардинально изменен... Подробности расскажу в личке либо в ICQ. Прошу отписаться тут кто готов ...
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Задача - воспроизводить видео на десктопе пользователя. Язык программирования не принципиален. Решение должно работать начиная от Windows XP и выше. Обязательно мало "кушать" процессора во время работы (насколько это возможно, разумеется). Видео должно проигрываться под иконками, то есть иконки на рабочем столе пользователя должны оставаться кликабельны и иметь собственно такой же вид как и без проигрывания видео (без ухудшения их качества проще говоря).
Поддерживаемые форматы видео - WMV, AVI, MOV - обязательно. Остальное уже как получиться.
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