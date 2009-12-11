Воспроизведение видео на десктопе пользователя

Задача - воспроизводить видео на десктопе пользователя. Язык программирования не принципиален. Решение должно работать начиная от Windows XP и выше. Обязательно мало "кушать" процессора во время работы (насколько это возможно, разумеется). Видео должно проигрываться под иконками, то есть иконки на рабочем столе пользователя должны оставаться кликабельны и иметь собственно такой же вид как и без проигрывания видео (без ухудшения их качества проще говоря).

Поддерживаемые форматы видео - WMV, AVI, MOV - обязательно. Остальное уже как получиться.