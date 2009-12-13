Xor кодер (ассемблер,c++)

$10
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Необходим простейший консольный xor кодер. Знание английского. icq для связи - 551-999-378.

14 лет назад
darkcitizen
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
rjee23
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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