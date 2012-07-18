Необходимо написать программу повторяющую функции программы "sparkbooth" и вносящую ряд изменений и дополнений.
Звуковой конвертер на ДЕЛФИ
Суть программы такая:
1 от видео отделяем звуковую дорожку
2 звуковую дорожку конвертируем в wav
3 wav конвертируем в звуковую дорожку.
4 собираем видео обратно (видео(извлеченное ранее) + звуковая дорожка(новая))
Интерфейс (всеравно - лишьбы работало)
http://narod.ru/disk/57328611001.d23cbd6c971790492131bfdd0895e9c7/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20pmf.7z.html
Помощь по at3
at3decode.zip - Кодек с исходником c+
Работаем с видео BLUR.PMF (остальные 2 для примера и пробы)
1. Разбиваем видео TRANSFORMERS_INTRO.PMF на (TRANSFORMERS_INTRO-no-sound.PMF - *.pmf - без звука) и TRANSFORMERS_INTRO.at3 - звук
2. BLUR.at3 - конвертируем в wav
3. TRANSFORMERS_INTRO.wav конвертируем в BLUR-nev.at3
4. Собираем новое видео (BLUR-no-sound.PMF+BLUR-nev.at3)
5. В итоге на выходе получаем новый видео файл с русским звуком.
язык программирования ДЕЛФИ НЕ ПЛОХО БЫ
pmf - видео для игровойконсоли ПСП
у меняесть много разных исходников по этой теме
по сути разбощик есть надо написать конвертор и сборщик
ICQ: 380945346
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