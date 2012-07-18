Звуковой конвертер на ДЕЛФИ

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Закрыт1 заявка178 просмотров

Суть программы такая:

1 от видео отделяем звуковую дорожку

2 звуковую дорожку конвертируем в wav

3 wav конвертируем в звуковую дорожку.

4 собираем видео обратно (видео(извлеченное ранее) + звуковая дорожка(новая))

Интерфейс (всеравно - лишьбы работало)

http://narod.ru/disk/57328611001.d23cbd6c971790492131bfdd0895e9c7/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20pmf.7z.html

Помощь по at3

http://gtamodding.ru/wiki/AT3

at3decode.zip - Кодек с исходником c+

Работаем с видео BLUR.PMF (остальные 2 для примера и пробы)

1. Разбиваем видео TRANSFORMERS_INTRO.PMF на (TRANSFORMERS_INTRO-no-sound.PMF - *.pmf - без звука) и TRANSFORMERS_INTRO.at3 - звук

2. BLUR.at3 - конвертируем в wav

3. TRANSFORMERS_INTRO.wav конвертируем в BLUR-nev.at3

4. Собираем новое видео (BLUR-no-sound.PMF+BLUR-nev.at3)

5. В итоге на выходе получаем новый видео файл с русским звуком.

язык программирования ДЕЛФИ НЕ ПЛОХО БЫ

pmf - видео для игровойконсоли ПСП

у меняесть много разных исходников по этой теме

по сути разбощик есть надо написать конвертор и сборщик

ICQ: 380945346

Delphi
13 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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