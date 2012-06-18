Необходимо написать программу повторяющую функции программы "sparkbooth" и вносящую ряд изменений и дополнений.
Обработка 1С
Конфигурация УПП. В справочник «Сценарии» добавлен реквизит «Фабрика», тип «Контрагенты», по смыслу – это организация (имеются ввиду собственные организации). Организации: заводы и торговые дома.
Есть сформированные месячные планы продаж по торговым домам. В сценарии указан завод – в реквизите «Фабрика». Торговый дом может продавать от нескольких заводов, завод может продавать через несколько торговых домов.
Описание требования:
• Требуется обработка для автоматического формирования плана продаж с фабрики на торговый дом в трансфертных ценах, на основании имеющихся планов продаж торговых домов. Трансфертные цены берутся на начало периода планирования. Тип трансфертных цен выбирается в обработке.
Описание доработок типового решения:
Обработка «Формирование плана продаж фабрики»
На форме обработки должны быть следующие элементы:
• Табличная часть со списком сценариев, по которым отбираются планы продаж торговых домов.
• Дата, которая интерпретируется как дата месяца, за который берутся планы продаж.
План продаж с фабрики на торговый дом формируется по следующему алгоритму.
Из сценария через реквизит «Фабрика» получается элемент справочника «Контрагенты», соответствующий фабрике. Далее в типовом регистре сведений «Собственные контрагенты» ищется соответствующая запись, таким образом, получается элемент справочника «Организации», соответствующий фабрике.
Из подразделения в плане закупок с помощью типового регистра сведений «СоответствиеПодразделенийОрганизации» получается элемент справочника «ПодразделенияОрганизации», из него получается организация. Далее в типовом регистре сведений «Собственные контрагенты» ищется соответствующая запись, таким образом, получается элемент справочника «Контрагенты», соответствующий торговому дому. Торговый дом вписывается в качестве покупателя в полученный план продаж.
В документе «План продаж», который формируется данной обработкой, должна остаться разбивка по датам такая же, как была в документе источнике, но в рамках каждого дня происходит свертка (в изначальном плане продаж есть разбивка по контрагентам).
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