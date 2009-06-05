Нужно сверстать 4 страницы в Microsoft Visio и затем,возможно,ещё страниц 10-15.Пишите на vacancies () taitserve.com .
Чертежи
Нужно перенести чертежи из формата А4 Word в формат Автокада А1 согласно всем ГОСТам ну и все в этом роде для дипломного проекта всего семь схем т.е. всего надо семь листов формата А1. Чертежи прилагаются..... (пока что всего шесть) еще один чуть позже нужно будет сделать. Схемы прилагаются в архиве
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