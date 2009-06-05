Нужно перенести чертежи из формата А4 Word в формат Автокада А1 согласно всем ГОСТам ну и все в этом роде для дипломного проекта всего семь схем т.е. всего надо семь листов формата А1. Чертежи прилагаются..... (пока что всего шесть) еще один чуть позже нужно будет сделать. Схемы прилагаются в архиве