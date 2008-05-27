Чертёж в Компас

НЕобходимо начертить чертежи для дипломного проекта.

Черетежи КТОП (т.е. трассировка, компановка, корпус, схема электрическая принципиальная)

Итого 4 чертежа. Всё выполнять по ГОСТ. Расчёты есть, вышлю. Элементов около 30 из них 8 микросхем.

Срок выполнения до 8.30 6 июня 2008

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