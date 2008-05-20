Подобрать доменное имя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт12 заявок1028 просмотров
#1$

Теперь когда у программы есть имя и логотип, самое время начинать писать страничку. А для этого нужно определится с доменным именем.

GoodNews будет моим основным но не единственным проектом. Соответственно предполагается адрес типа http://www.[имя фирмы].[имя доменной зоны]/GoodNews

Задача: придумать название для компании, не занятое в нормальной доменной зоне (желательно com, com.ua).

ЗЫ: фирма занимается разработкой ПО.

ЗЗЫ: фирма занимается разработкой, не продажей софта. Постарайтесь пожалуйста не делать упор на слово soft.

17 лет назад
MemfisA
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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