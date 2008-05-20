Подобрать доменное имя

# 1 — $

Теперь когда у программы есть имя и логотип, самое время начинать писать страничку. А для этого нужно определится с доменным именем.

GoodNews будет моим основным но не единственным проектом. Соответственно предполагается адрес типа http://www.[имя фирмы].[имя доменной зоны]/GoodNews

Задача: придумать название для компании, не занятое в нормальной доменной зоне (желательно com, com.ua).

ЗЫ: фирма занимается разработкой ПО.

ЗЗЫ: фирма занимается разработкой, не продажей софта. Постарайтесь пожалуйста не делать упор на слово soft.