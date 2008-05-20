Добрый день! Есть логотип, представляющий из себя надпись в виде прописного шрифта. Шрифт неизвестный... Нужно отсканированный шрифт обвести в кривых. Пример - в приложении. Детали и скан большого размера - при дальнейшем ...
Интеграция сайт + форум
Необходима интеграция сайта cms Joomla 1.0.13 + форум - на ваш вкус, но не хотелось бы воблу, база уже содержит информацию, поэтому как понимаю возможны проблемы при интеграции, оплата в яндекс по факту выполнения 450р или вэбмани 20$
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