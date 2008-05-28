Обвести логотип кривыми

$20
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Завершен16 заявок257 просмотров

Добрый день!

Есть логотип, представляющий из себя надпись в виде прописного шрифта. Шрифт неизвестный... Нужно отсканированный шрифт обвести в кривых.

Пример - в приложении.

Детали и скан большого размера - при дальнейшем общении.

Цена - 20 уе.

Желательно разработчик из Украины для более удобного общения.

Спасибо.

17 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

annavka
Анна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$20
Отличная работа - сделана даже ранее, чем был поставлен срок, исполнение качественное. Спасибо.

Заявки фрилансеров

annavka
Анна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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