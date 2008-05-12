Натянуть шаблон на ShopCMS + мелкие правки кода

Сделать нужно быстро.

Нужно сверстать дизайн для ShopCMS (фикс. ширина) из .psd + несколько мелких правок.

Правки в виде: убрать в коде пробелы/комментарии, прописать где нужно h1/strong, немного почистить код от лишнего мусора и т.д., полный список предоставлю.

Сделать нужно качественно, т.е. кроссобраузерность, верстка на div, максимальная оптимизация кода/графики. Проверять буду жестко и за откровенный брак снижать оплату, по этому наличие портфолио с подобными работами обязательно.