Необходима интеграция форума SMF в сайт движок Joomla 1.0.13 + настройка вывода модуля последних тем форума
Перевод базы товаров с Shop-Script на ShopCMS
Нужно трансформировать базу (каталог) товаров с Shop-Script Premium на ShopCMS 3.0 Alpha 1
Заявки фрилансеров
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