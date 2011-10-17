Переделать из labelview в zebradeziner

Имеются 864 *.lbl файла, сделанный в программе LabelView. Необходимо сделать точно такие же в программе ZebraDeziner. Расширения файлов одинаковые, но конвертера я не нашел.

*.lbl - это стикеры от1 до 20 строчек текста. Каждая строчка отдельным полем, т.е. не получится выделить все, скопировать и вставить.

Алгоритм работы: открыть в labelview, щелкнуть 2 раза по первой строчке, скопировать, в zebradeziner создать такой же по размерам стикер, добавить текстовое поле, вставить скопированное. ВСЕ СТРОЧКИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕНЕСТИ В ОДНО ТЕКСТОВОЕ ПОЛЕ С СОХРАНЕНИЕМ ФОРМАТИРОВАНИЯ. На перенос самого заполненного стикера ушло 25 мин. Остальные будут быстрее.