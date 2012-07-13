10 минут http://mants.ru/uploads/posts/2011-07/1310485601_36.jpg
Подбор темы оформления для блога
Необходимо найти премиум-тему для блога www.blog.stoidey.com
Требования:
1. Цветовая гамма и расположение сайтбаров соответствует существующей теме
2. В верхней строке меню должны располагаться ссылки на страницы блога
3. несколько вариантов для выбора
оплата 150 р. по факту
Заявки фрилансеров
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