Поменять цифры во Flash-ролике с 2011 года на 2013

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен10 заявок147 просмотров

Поменять цифры во Flash-ролике с 2011 года на 2013

13 лет назад
Marrych
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Проект выполнен быстро, без нареканий
Все отлично. Приятно будет поработать в будущем с более объемными проектами.

Заявки фрилансеров

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать схему в visio или другом редактре по скану

    Есть от руки нарисованная схема (изображена структура предприятия не сложная). Нужно нарисовать для печати на формате А3. Важно. Задание будет выдано 9 июля в 9 утра, но должно быть получено от исполнителя ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать баннер

    Здравствуйте, есть два баннера в формате TIFF, на обоих баннерах необходимо убрать логотип "Пятерочка", а также изображение кассы в которой сидит девушка. Макет прикрепил

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Спарсить добавление новостей с сайта аниме

    $15

    Мне нужно такое же добавление новостей как на animeland.su, чтобы его увидеть надо зарегистрироватся, нажать добавить новость и в категория выбрать ТВ-сериалы!Вот такое добавление мне и нужно, до строчки на добавлении 1 серии, так же ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать картинку

    $50

    http://www.sendspace.com/file/r4q98p вместо последней картинки вебмина надо картинку технологии виртуализации XEN ребята, вы в адеквате когда ставите такие цены за 20 минут работы?

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Электронный каталог ювелирных изделий

    Создать электронный каталог ювелирных изделий. Каталог должен одинаково хорошо работать на любых компьютерах PC и Mac. Приблизительное кол-во изделий - до 200 штук. Фото изделия и данные: артикул, средний вес, ...

    Прочее17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка pdf

    $100

    Есть формы в формате word. Нужно их перевести в pdf и наложить там формы для ввода. Чтобы пользователь мог вносить данные в этот файл и, соответственно, не мог ничего поправить. Файл состоит из одной-двух страниц ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо скомпоновать монограмму

    Должно быть две таких буквы, повернутых друг к другу "спинами". Розу убрать. Файлы есть в качестве. НЕДОРОГО. Будут заказы на перспективу. Скайп: dima.bellagio

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сбор инфо по организациям

    $100

    Выбрать компании в СПБ которые заниматься факсовыми и электронными рассылками по своей базе! Рассылка по юридическим лицам. - узнать минимальный объем рассылки по кол-ву контактов -минимальный объем по сумме -наличие классификатора, и ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад