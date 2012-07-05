Обработка pdf

Есть формы в формате word. Нужно их перевести в pdf и наложить там формы для ввода. Чтобы пользователь мог вносить данные в этот файл и, соответственно, не мог ничего поправить. Файл состоит из одной-двух страниц (всего 50 файлов).

Только для опытных исполнителей, которые знают как это делать.