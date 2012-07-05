Есть от руки нарисованная схема (изображена структура предприятия не сложная). Нужно нарисовать для печати на формате А3. Важно. Задание будет выдано 9 июля в 9 утра, но должно быть получено от исполнителя ...
Обработка pdf
Есть формы в формате word. Нужно их перевести в pdf и наложить там формы для ввода. Чтобы пользователь мог вносить данные в этот файл и, соответственно, не мог ничего поправить. Файл состоит из одной-двух страниц (всего 50 файлов).
Только для опытных исполнителей, которые знают как это делать.
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