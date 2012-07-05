Необходимо скомпоновать монограмму

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт4 заявки111 просмотров

Должно быть две таких буквы, повернутых друг к другу "спинами". Розу убрать. Файлы есть в качестве. НЕДОРОГО.

Будут заказы на перспективу.

Скайп: dima.bellagio

13 лет назад
dimagio
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать схему в visio или другом редактре по скану

    Есть от руки нарисованная схема (изображена структура предприятия не сложная). Нужно нарисовать для печати на формате А3. Важно. Задание будет выдано 9 июля в 9 утра, но должно быть получено от исполнителя ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сбор инфо по организациям

    $100

    Выбрать компании в СПБ которые заниматься факсовыми и электронными рассылками по своей базе! Рассылка по юридическим лицам. - узнать минимальный объем рассылки по кол-ву контактов -минимальный объем по сумме -наличие классификатора, и ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать фото в векторную графику

    $50

    добрый день, нужна символика в векторе, 4 надписи на посл фото обведенные в черн круги, этот значек это что бы легче было с эмблемой, там текст и цвет поменять, а на фото сочи 2014 тоже ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать красивую надписть

    Непосредственно сама надпись "Организация свадеб" ниже меньшим шрифтом "донецк" Прикрепляю пример того ,что хочу получить на выходе. Тем кто ответит в проекте вышлю сайт, для которого нужно рисовать. Цена вопрсоа?

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн дачного участка

    $500

    Здравствуйте, ещё раз Убедился в Вашей профессиональности, поэтому обращаюсь ещё раз с просьбой, а именно: есть дача, сейчас надо распланировать территорию возле неё. Это надо мне ну и прорабу ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформить группу ВКонтакте и Фейсбуке

    $50

    Пожалуйста присылайте сразу ссылки на портфолио, или сделанные работы. Нужно оформить сообщества для вот этого человека http://vk.com/id115102716. Вот что нужно конкретно: 1. Создать публичную страницу в вконтакте. 2. Аватарку и ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно требуется OCR файла PDF

    Требуется в течение нескольких дней сделать OCR файла PDF около 40 страниц с полным восстановлением форматирования (текст/иллюстрации). Заявки, включая 1. Примерная стоимость за страницу или час 2. В идеале примеры ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад