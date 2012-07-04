Есть от руки нарисованная схема (изображена структура предприятия не сложная). Нужно нарисовать для печати на формате А3. Важно. Задание будет выдано 9 июля в 9 утра, но должно быть получено от исполнителя ...
Улучшить вид коммерческих предложений в Word
Добрый день.
Задача: улучшить внешний вид текста в ворде, заголовки выделить, таблички - по примеру приложенному.
Будет штук 10. Пишите, пожалуйста, цену за одну штуку.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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