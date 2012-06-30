Создать схему в visio или другом редактре по скану

Есть от руки нарисованная схема (изображена структура предприятия не сложная). Нужно нарисовать для печати на формате А3. Важно. Задание будет выдано 9 июля в 9 утра, но должно быть получено от исполнителя готовым в 11 часов. Далее один час на принятие-доработки, и все. В 12 все свободны.