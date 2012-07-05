Нужно обрисовать 5 участков генплана (файлы в dwg)

Мне нужно такое же добавление новостей как на animeland.su, чтобы его увидеть надо зарегистрироватся, нажать добавить новость и в категория выбрать ТВ-сериалы!Вот такое добавление мне и нужно, до строчки на добавлении 1 серии, так же ...