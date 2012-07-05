Нужно обрисовать 5 участков генплана (файлы в dwg)

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Закрыт2 заявки171 просмотр

ссылка на проект, что в итоге должно получиться.

http://www.pavlovy-ozera.ru/pages/genplan/ -- то что нравиться

надо сделать полностью генплан с деревьями котеджами дорогами машинами. и прочеей красотой

есть файлы в формате dwg

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

Пишите сразу свои контакты: скайп!

Есть проект зонирования участков в ДВЖ.

Пишите стоимость и сроки

13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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