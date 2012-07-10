Дорисовать задник (фон)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт4 заявки155 просмотров

Есть концепт логотипа

Этот логотип был производной другого логотипа. Нехватает фона в виде рамки подобный тому как у источника.

Требуется нарисовать фон в виде рамки. Примеры источника и актуального в прикреплении.

Изображение в векторе и дорисовыать фон требуется там же.

Если вдруг возниктнет спонтанная креативная идея как улучшить лого чтобы подтянуть к имеющимся требованиям, то готов добавить к бюджету 20$.

По втутренней почте не отвечаю так как неудобная, пишите на скайп aiardalin

Курс бакса = 30р.

13 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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