Дорисовать задник (фон)

Есть концепт логотипа

Этот логотип был производной другого логотипа. Нехватает фона в виде рамки подобный тому как у источника.

Требуется нарисовать фон в виде рамки. Примеры источника и актуального в прикреплении.

Изображение в векторе и дорисовыать фон требуется там же.

Если вдруг возниктнет спонтанная креативная идея как улучшить лого чтобы подтянуть к имеющимся требованиям, то готов добавить к бюджету 20$.

По втутренней почте не отвечаю так как неудобная, пишите на скайп aiardalin

Курс бакса = 30р.