Бюджет по договоренности Подобрать по стилистике меню Работа простая и не пыльная Сайт eve-doors.ru 1. Подобрать меню по стилистики такое же только поставить не черные а оранжевые рамки 2. ...
Настроить шаблон joomla 2.5
есть установленный платный шаблон на джумла 2.5 с демо данными - нужно на хостинге создать требуемую структуру меню с привязками к целевым страницам через админ. часть и добавить картинки на главную.
работу нужно выполить максимальо оперативно.
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