Есть концепт логотипа Этот логотип был производной другого логотипа. Нехватает фона в виде рамки подобный тому как у источника. Требуется нарисовать фон в виде рамки. Примеры источника и актуального в прикреплении. Изображение ...
Автозапуск для DVD
Нужно сделать автозапуск для ДВД. меню с 2-мя кнопками, по которым будет происходить переход на фильм.
Срокчно на понедельник.
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