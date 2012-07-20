Заменить логотип в проекте After Effects CS5

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Завершен5 заявок169 просмотров

Есть проект с videohive.net для Adobe AfterEffects CS5 http://videohive.net/item/sand-presentation/640595 (уже куплен). Надо заменить в нём логотип (приложен), цвет частиц и фона, размер видео (примерно 300x160), сохранить в flv с оптимальным соотношением качество/размер - это для вставки на сайт.

13 лет назад
Geotlon
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alissaaa
Алиса 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Задачу выполнила аккуратно, с вариантами, и в срок.

Заявки фрилансеров

Alissaaa
Алиса 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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