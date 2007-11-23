Прикрутить дизайн к netcat

1. Для сайта http://bisskvit.com.требуется новое оформление.(только главная страница) Есть нарисованный диз в формате .jpeg, так вот по нему нужно нарисовать шаблон в фотошопе. Размер как на сайте http://mp3sugar.com. Набросок вышлю после того как определится человек, который ...