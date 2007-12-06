Нужен новый дизайн для mp3 сайта

$100
ПрочееЗавершен12 заявок204 просмотра
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1. Для сайта http://bisskvit.com.требуется новое

оформление.(только главная страница)

Есть нарисованный диз в формате .jpeg, так вот по нему

нужно нарисовать шаблон в фотошопе. Размер как на сайте

http://mp3sugar.com. Набросок вышлю после того как

определится человек, который будет рисовать.

2. Для этого диза нужен банер размером 405X186 флэш.

Вернее он уже есть, но большого размера. Его нужно сделать

заданного размера, и немного изменить.

Пожалуйста указывайте стоимость работы за дизайн и флеш отдельно.

16 лет назад
DigiS
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
1nx
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
Очень рад, что через Weblancer познакомился с Дмитрием. Как исполнитель проффдесинг без лишних вопросов и главное точно в срок, выполнил работу, за что ему спасибо. Все пожелания выполнил на высоком уровне. Заключение - работать приятно с таким человеком !
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