Нужен новый дизайн для mp3 сайта

1. Для сайта http://bisskvit.com.требуется новое

оформление.(только главная страница)

Есть нарисованный диз в формате .jpeg, так вот по нему

нужно нарисовать шаблон в фотошопе. Размер как на сайте

http://mp3sugar.com. Набросок вышлю после того как

определится человек, который будет рисовать.

2. Для этого диза нужен банер размером 405X186 флэш.

Вернее он уже есть, но большого размера. Его нужно сделать

заданного размера, и немного изменить.

Пожалуйста указывайте стоимость работы за дизайн и флеш отдельно.