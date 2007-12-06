Нужен новый дизайн для mp3 сайта

нужна карта москвы – центр (пределы садового кольца). не нужно рисовать новую – просто изменить к примеру карту с сайта РАМБЛЕР. требования: на карте только – фон, дороги, реки, мосты + кое-где значки... это не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Для сайта http://bisskvit.com.требуется новое
оформление.(только главная страница)
Есть нарисованный диз в формате .jpeg, так вот по нему
нужно нарисовать шаблон в фотошопе. Размер как на сайте
http://mp3sugar.com. Набросок вышлю после того как
определится человек, который будет рисовать.
2. Для этого диза нужен банер размером 405X186 флэш.
Вернее он уже есть, но большого размера. Его нужно сделать
заданного размера, и немного изменить.
Пожалуйста указывайте стоимость работы за дизайн и флеш отдельно.
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