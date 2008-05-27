Проект переделки магазина

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Закрыт2 заявки203 просмотра

Требуется проект по перестройке магазина. Обозначить входную дверь (2 двери металлическая и пластиковая) по две ступеньки при входе и внутри. Внутри пробивается проем между комнатами (250*250). Напольное покрытие -линолеум, стены - шпаклевка и покраска водо-эмульсионной краской. Вокруг входной двери будет обрамление сайдингом.

Все что нужно чертить указано на рисунках.

Если для проекта требуется еще другая информация - мы ее предоставим.

Вобщем нужны новые чертежи для того что бы магазин одобрили к перестройке, может что-то еще, я сам не в теме, поэтому кто понимает - пишите предлагайте.

Ваши цены и сроки.

17 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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