Проект переделки магазина

Требуется проект по перестройке магазина. Обозначить входную дверь (2 двери металлическая и пластиковая) по две ступеньки при входе и внутри. Внутри пробивается проем между комнатами (250*250). Напольное покрытие -линолеум, стены - шпаклевка и покраска водо-эмульсионной краской. Вокруг входной двери будет обрамление сайдингом.

Все что нужно чертить указано на рисунках.

Если для проекта требуется еще другая информация - мы ее предоставим.

Вобщем нужны новые чертежи для того что бы магазин одобрили к перестройке, может что-то еще, я сам не в теме, поэтому кто понимает - пишите предлагайте.

Ваши цены и сроки.