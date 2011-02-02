Добрый день! Есть сайт презентация. На этом сайте девушка слева. Нужно вместо этой девушки поставить фото другое и нормально вписать в дизайн. Ничего сложного. Пишите примерную цену и срок.
Сконвертировать 2 файла CorelDraw X5
Надо сконвертировать 2 файла CorelDraw X5 в другой формат:
1) в CorelDraw X3
2) в PSD или (если невозможно) в jpeg.
Оплата - Яндекс.Деньги или WM по факту выполнения.
В заявках указывайте стоимость. Сделать надо сегодня, чем быстрее - тем лучше.
Выбранный исполнитель
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