Надо сконвертировать 2 файла CorelDraw X5 в другой формат:

1) в CorelDraw X3

2) в PSD или (если невозможно) в jpeg.

Оплата - Яндекс.Деньги или WM по факту выполнения.

В заявках указывайте стоимость. Сделать надо сегодня, чем быстрее - тем лучше.