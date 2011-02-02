Сконвертировать 2 файла CorelDraw X5

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Завершен5 заявок290 просмотров

Надо сконвертировать 2 файла CorelDraw X5 в другой формат:

1) в CorelDraw X3

2) в PSD или (если невозможно) в jpeg.

Оплата - Яндекс.Деньги или WM по факту выполнения.

В заявках указывайте стоимость. Сделать надо сегодня, чем быстрее - тем лучше.

CorelDRAW
14 лет назад
sukebe
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

gavr140484
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Хоть задание и было простое, но все равно не могу не отметить точность и скорость выполнения. Сергей, спасибо за помощь!
все отлично, все быстро

Заявки фрилансеров

gavr140484
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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