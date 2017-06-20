Сделать временную страницу сайта

$5
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Завершен5 заявок253 просмотра

Привет всем!

Очень нужна помощь! Нужно сделать временную страницу на сайте. Пару фоток, небольшой текст разместить и большой логотип (лого дам) и выложить 3 песни для прослушки.

Временная страница для музыкального проекта. (какого, скажу потом)) )

14 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

iv-med
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

iv-med
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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