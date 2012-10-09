Создание бегунков (авто) для сервиса линеечек

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Закрыт6 заявок141 просмотр

Примеры бегунков можно увидеть на ametric.ru

Для создания бегунка потребуется:

1. Найти фото авто

2. В фотошопе вырезать контур авто, выделить контуры кузова и стекол и перенести их на отдельные слои

3. Подогнать цвета кузова (под существующие цвета, их немного) и сохранить каждый цвет в отдельном слое

13 лет назад
Mario2002
Роман 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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