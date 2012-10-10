Найти параметр в DLE

Здравствуйте

Суть проблемы: При добавлении фотографии в полную или краткую новость она выводится не корректно.

http://www.orm.kz/23-klub.html - где то параметр вытягивания изображения по ширине прописан по умолчанию, а по высоте фотку можно в свойствах менять.

Подскажите это в стилях где то искать или в php?

За помощь заплачу 5$