Для регулярных дистанционных занятий через Skype (2 раза в неделю по 60мин) ищу репетитора по Photoshop для ребёнка 11 лет. У ребёнка есть начальные знания програм Photoshop и Gimp. Задачи репетитора: ...
Найти параметр в DLE
Здравствуйте
Суть проблемы: При добавлении фотографии в полную или краткую новость она выводится не корректно.
http://www.orm.kz/23-klub.html - где то параметр вытягивания изображения по ширине прописан по умолчанию, а по высоте фотку можно в свойствах менять.
Подскажите это в стилях где то искать или в php?
За помощь заплачу 5$
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