Для специалиста по Excel

Добрый день! Это задача для очень продвинутого специалиста по Excel.

Есть файл Excel (скан прилагается). Необходимо сделать следующее:

1) Из всего массива информации программа должна выбирать и сортировать в отдельные столбцы значения, которые содержат заданное слово.

2) Программа должна в определенном порядке заменять значения (около 50) на необходимые мне.

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