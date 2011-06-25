Для специалиста по Excel

ПрочееЗавершен3 заявки228 просмотров
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Добрый день! Это задача для очень продвинутого специалиста по Excel.

Есть файл Excel (скан прилагается). Необходимо сделать следующее:

1) Из всего массива информации программа должна выбирать и сортировать в отдельные столбцы значения, которые содержат заданное слово.

2) Программа должна в определенном порядке заменять значения (около 50) на необходимые мне.

Ваше ценовое предложение отправляйте на почту [email protected]

12 лет назад
maximus495
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Jonnik2
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$5
7 дней
Очень грамотный специалист. Предложил более сложное в исполнении, но более удобное для пользователя решение за те же деньги. Рекомендую. Дело свое знает. Спасибо.
Все было хорошо
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