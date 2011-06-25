Импорт документов в 1С из внешних файлов .DBF

Размещать коды (на сайтах) для размещения их на биржах сапе, линкфид, трастлинк. Оплата по договоренности. Cms разные, в том числе самописгые.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Импорт документов (Накладных товара) в 1С из внешних файлов .DBF
1) Файлы *.dbf валятся автоматом в определенную папку с именем YYYYMMDDHHMMSS.DBF;
2) Внешняя обработка при запуске должна читать все файлы из указанной в настройке папке *.DBF и сохранять нужные для импорта данные во вспомогательную таблицу ImportMA.DAT;
3) Файлы исходники *.DBF удаляются;
4) Открывается окно "Импорт накладных" с таблицей содержащей данные для импорта из ImportMA.DAT и кнопками "Импорт" и "Отмена";
5) В окне "Импорт накладных" есть переключатель фильтра (РадиоБатон), имеющий три положения "Таблетки", "Парафармацевтика", "Все". По сути это простой фильтр отображения строк в таблице по значению поля "Склад" (см. Уточнения п.4).
6) В таблице для импорта в окне "Импорт накладных" можно удалять строки, либо помечать (ставить отметку) для импорта. При нажатии на кнопку "Импорт" происходит создание документов в базе "Поступление товаров и услуг" при нажатии кнопки отмена окно закрывается временная таблица для импорта сохраняется.
7) В окне "Импорт накладных" есть переключатель фильтра (Чек бокс) "Проводить документы", при импорте выбранных документов они будут либо просто сохранятся, либо сохранятся и проводится.
Спасибо за внимание.
Подробности в приложенном файле.
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