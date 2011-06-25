Импорт документов в 1С из внешних файлов .DBF

Задача: Импорт документов (Накладных товара) в 1С из внешних файлов .DBF

1) Файлы *.dbf валятся автоматом в определенную папку с именем YYYYMMDDHHMMSS.DBF;

2) Внешняя обработка при запуске должна читать все файлы из указанной в настройке папке *.DBF и сохранять нужные для импорта данные во вспомогательную таблицу ImportMA.DAT;

3) Файлы исходники *.DBF удаляются;

4) Открывается окно "Импорт накладных" с таблицей содержащей данные для импорта из ImportMA.DAT и кнопками "Импорт" и "Отмена";

5) В окне "Импорт накладных" есть переключатель фильтра (РадиоБатон), имеющий три положения "Таблетки", "Парафармацевтика", "Все". По сути это простой фильтр отображения строк в таблице по значению поля "Склад" (см. Уточнения п.4).

6) В таблице для импорта в окне "Импорт накладных" можно удалять строки, либо помечать (ставить отметку) для импорта. При нажатии на кнопку "Импорт" происходит создание документов в базе "Поступление товаров и услуг" при нажатии кнопки отмена окно закрывается временная таблица для импорта сохраняется.

7) В окне "Импорт накладных" есть переключатель фильтра (Чек бокс) "Проводить документы", при импорте выбранных документов они будут либо просто сохранятся, либо сохранятся и проводится.

Спасибо за внимание.

Подробности в приложенном файле.