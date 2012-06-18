Доработка программы на Делфи 7

Мне для аспирантуры необходимо кое что изменить или добавить в программе все исходные коды есть! как выглядеть должна программа тоже есть! я не могу разобраться в самом процессе расчета программы! что откуда "вытекает"! нужен программист который изменит программу! там есть два варианта расчета нужно их объединить в один расчет! с некоторыми условиями! как выглядит программа пркладываю материал

и в дальнейшем в программе что то нужно будет улучшать или добавлять по мере того как продвигаются информация по моей теме аспирантуры

Объединить два расчета в один:

-первый расчет «без замены(анкер или расклинка - жесткая связь)» при условии, что зеленая линия будет за пределами крепи (крепь это черная линия), за пределами это означает снаружи черной линии;

-второй расчет «на реакцию анкерного соединительного узла».

Мне нужно в дальнейшем чтобы было объединение двух расчетов анкер и расклинка. Пока что расклинки нет за место нее нужно сделать «без замены (…)».

примерную стоимость работ!

В ДЕЛФИ 7

обязательно нужно еще чтобы со всеми исходными кодами!