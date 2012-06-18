Доработка программы на Делфи 7

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки154 просмотра

Мне для аспирантуры необходимо кое что изменить или добавить в программе все исходные коды есть! как выглядеть должна программа тоже есть! я не могу разобраться в самом процессе расчета программы! что откуда "вытекает"! нужен программист который изменит программу! там есть два варианта расчета нужно их объединить в один расчет! с некоторыми условиями! как выглядит программа пркладываю материал

и в дальнейшем в программе что то нужно будет улучшать или добавлять по мере того как продвигаются информация по моей теме аспирантуры

Объединить два расчета в один:

-первый расчет «без замены(анкер или расклинка - жесткая связь)» при условии, что зеленая линия будет за пределами крепи (крепь это черная линия), за пределами это означает снаружи черной линии;

-второй расчет «на реакцию анкерного соединительного узла».

Мне нужно в дальнейшем чтобы было объединение двух расчетов анкер и расклинка. Пока что расклинки нет за место нее нужно сделать «без замены (…)».

примерную стоимость работ!

В ДЕЛФИ 7

обязательно нужно еще чтобы со всеми исходными кодами!

Delphi
13 лет назад
Sitehelpsos
Вызбор 
54 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа на Java

    доброе время суток нужно доделать программу на Java добавить Tread pool, notify - wait, try - catch, запись в бинарный файл а также улучшить функционал.

    Java
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание игрового бота по сбору ресурсов

    Необходимо написать авто бот для сбора ресурсов в браузерной игре http://s1.jugger.mail.ru/. Программа должна распознавать количество рессурса доступного для сбора, выбирать нужную тактику сбора согласно рекомендуемой атмосфера сбора ( спокойная,хитрая, агрессивная) .программа должна ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сортировка товаров на ZenCart

    Есть интернет-магазин, в котором каждая категория товаров отсортирована по брендам. Нужно добавить еще одну сортировку по тех. параметрам (сами параметры я буду называть для каждой категории отдельно). Магазин работает на Zen Cart. Нужен человек, который ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Генератор QR кода

    $1000

    Нужен программный продукт генератор QR кода с расширенными возможностями Paint и Рноtoshop для создания необычных QR кодов

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Турнирная/Микс система под игру CS Source

    $1000

    Турнирная/ Микс (gather) система под игру CS Source Более подробно о системе Сам веб-интерфейс – domen/mix/ Веб интерфейс представляет собой уникальную систему для проведений командных игр между геймерами игры Counter Strike ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Узнать по логам доступа к FPT откуда занесли вирус

    На виртуальном хостинге majordomo.ru у меня на одном аккаунте 10 сайтов. Хостер написал неделю назад что "в файлах .htaccess всех сайтов аккаунта был обнаружен вредоносный код, поэтому фтп-доступ был отключён, а вредоносный код ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать отчет 1С 8 на СКД

    $100

    Есть конфигурация "Подрядчик строительства 3.0 Управление строительным производством". Конфигурация на текущий момент не внедрена в компании. Планируется: 1. Доработка, изменение функционала 2. Создание новых отчетов ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад