Требуется сделать корректировку сайта

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Закрытнет заявок118 просмотров

Требуется подабавлять фотографии и ценники товаров. Вставить формочку сбора контактов – имя и email. Стучать в ICQ: 3922352 либо в Skype: insight.1

13 лет назад
T1tanium
Артем 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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