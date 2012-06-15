Необходимо написать авто бот для сбора ресурсов в браузерной игре http://s1.jugger.mail.ru/. Программа должна распознавать количество рессурса доступного для сбора, выбирать нужную тактику сбора согласно рекомендуемой атмосфера сбора ( спокойная,хитрая, агрессивная) .программа должна ...
Требуется сделать корректировку сайта
Требуется подабавлять фотографии и ценники товаров. Вставить формочку сбора контактов – имя и email. Стучать в ICQ: 3922352 либо в Skype: insight.1
Заявки фрилансеров
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