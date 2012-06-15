Сортировка товаров на ZenCart

Есть интернет-магазин, в котором каждая категория товаров отсортирована по брендам. Нужно добавить еще одну сортировку по тех. параметрам (сами параметры я буду называть для каждой категории отдельно). Магазин работает на Zen Cart. Нужен человек, который разбирается в системе и сможет быстро работать.

Пишите сколько будет стоить создание одной фильтрации (сортировки) и срок этой работы для 1 категории товаров.