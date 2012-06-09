Турнирная/Микс система под игру CS Source

Турнирная/ Микс (gather) система под игру CS Source

Более подробно о системе

Сам веб-интерфейс – domen/mix/

Веб интерфейс представляет собой уникальную систему для проведений командных игр между геймерами игры Counter Strike Source.

А)Пользователь на главной странице данного веб-интерфейса нажимает СОЗДАТЬ ИГРУ (Создает игру, указывая карту, кол-во участников, режим игры и т.д)

Б)Созданная пользователем игра отображается на главной странице веб-интерфейса в списке игр.

Остальные пользователи могут кликнуть на название игры и вступить в любую созданную игру, на странице игры нажать кнопку Вступить.

Когда все зашли на игровой сервер , то Игровой Сервер сs source считывает данные с БД и загружает на сервер игровую карту уже с параметрами этой игры, иначе говоря – запускает матч с данными из БД.

В)Игровые сервера распознают соединившихся к нему пользователей по идентификатору с базы данных; сервер "понимает" все возможные поведения игроков на сервере, и выполняет функции – старт, игра, окончание, дополнительное время и т.д...

Г)В итоге все данные сыгранной игры, игровой сервер записывает в базу данных сайта

Общие данные хранятся и сортируются на странице Истории Всех Игр.

Кроме этого, в истории каждой игры хранится "повтор матча(демка)" (Во время старта игр на сервере, на каждому сервере транлятор STV – записывает демку. Специальный скрипт высчитывает название записанной игры и автоматически крепит на страницу истории данной игры файл демки).