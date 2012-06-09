Требуется add-in для visio (исходный код C#) который будет облегчать работу: 1) Рисование фигур нажатием клавиши (как в autocad или corel) – т.е. нажал/ отпустил – первая точка, дуги линии поллинии... нажал/отпустил – вторая ...
Каталог подбора фаркопов
Необходим каталог подбора фаркопов Aragon, BOSAL, Thule-BRINK, Westfalia в виде exel .
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