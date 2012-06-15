Написание игрового бота по сбору ресурсов

Необходимо написать авто бот для сбора ресурсов в браузерной игре http://s1.jugger.mail.ru/.

Программа должна распознавать количество рессурса доступного для сбора, выбирать нужную тактику сбора согласно рекомендуемой атмосфера сбора ( спокойная,хитрая, агрессивная) .программа должна делать 3 клика в 3 разные точки экрана на одной горизонтальной плоскости для сбора ресурса с определенным интервалом. в процессе сбора атмосфера меняется и тактика тоже , т.е. программа должна кликать в подсвечивающиеся эконки .

Предпочтительно что бы программа работала в фоновом режиме.

всем заинтересовавшимся могу объяснить более подробно со скринами.

Пожалуйста укажите сроки написания и стоимость.Программа должна быть написанной заново, уже имеющиеся варианты в интернете такой программы не интересуют!!!