Доработка программы на С#

$15
ПрочееЗавершен6 заявок289 просмотров
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http://weblancer.net/projects/35523.html

выполнена на С# с использованием VisualStudio 2005

необходимо добавить несколько возможностей, подробности по почте.

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в первом описании закралась ошибка - программа выполнена на C#

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задания разосланы тем кто оставил почту

16 лет назад
MaximT
Максим 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
p_fateev
Павел 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$40
Отличный, грамотный специалист, сотрудничество с ним оставило только позитивные эмоции. Высшая оценка.
Хороший заказчик. Требователен по существу, адекватно отнесся ко всем производственным вопросам, в том числе и к повышению бюджета, с оплатой проблем не было. О сотрудничестве с этим челевеком нисколько не жалею.
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