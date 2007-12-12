.NET C# Добавление методов по шаблону

Есть набор классов.

У каждого класса есть методы

каждый метод делает следующее: получает параметры и вызывает специальный метод

(вида Прокси_класс.класс_метод(параметры)) некоторого абстрактного класса Прокси_класс.

Каждый такой метод прокси-класса Вызывает метод класса-фабрики комманд, передавая в качестве параметров те же параметры, что пришли из вызывающего метода,

причем параметры простых типов передаются "как есть", для некоторых специальных типов есть конвертация в простой тип(строку или число)

Этот метод в фабрике команд создает специализированный объект "комманда", основываясь на параметрах и названии самого метода. Затем эту команду метод возвращает

в метод прокси-класса, откуда она посылается на обработку. Есть универсальный обработчик всех комманд.

Этот обработчик может вернуть результат, который затем интерпретируется в соответствии с описанием метода.

Например, обработчик может вернуть строку, которую мы затем конвертируем в класс.

Все нужные методы конвертации уже написаны.

Итого по описанию нужно будет создать 3 метода в уже готовых классах

1)метод в целевом классе

2)метод в прокси-классе

3)метод в фабрике команд

Есть подробная инструкция о том, как интерпретировать описание метода с примерами(cм вложение).

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО РУЧНАЯ РАБОТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

В ставке указывайте цену за 20 методов и срок исполнения этого объема.