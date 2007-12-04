Разработка нового онлайн-Мира

Фирма занимается обслуживанием льготных категорий клиентов по предварительным заявкам. В ее структуре имеется собственный склад, отдел приема заказов, отдел реализации заказов. Основные операции бизнес-процесса: • прием заявок от клиентов, • ...
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Требуются программисты, дизайнеры, художники, flash-программисты и пр. Регион Татарстан (желательно Казань). Работа предстоит крапотливая, без опыта работы не беспокоить.
Оплата только наличными или через Безопасную сделку на сайте (личная встреча обязательна).
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