Кодовый замок с ключом на основе микроконтролера

достаточно демократичный курсовой проект по микроконтроллерам:

Необходимо разработать и реализовать цифровой кодовый замок,открывающийся с помощью ключа(подобие домофона с таблеткой).Для реализации использовать микроконтроллер AVR семейства Mega фирмы Atmel(желательно Atmega 128).В общем нужно разработать программно-аппаратную реализацию с помощью CodeVisionAVR C Compiler и

Proteus(6-7 версия).Програмная часть именно на языке С,а не на ассемблере.Также нужно описание хода работы в в виде текстового документа(немного: около 10 страниц).Желаемый срок выполнения до 23 декабря 2007 года(включительно).Чем проще и понятней реализация,тем лучше. Оплата около 1-3 тысяч рублей(в зависимости от сроков,договорённости и реализации).