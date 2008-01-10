Задание в BPwin 4.0

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фирма занимается обслуживанием льготных категорий клиентов по предварительным заявкам. В ее структуре имеется собственный склад, отдел приема заказов, отдел реализации заказов.
Основные операции бизнес-процесса:
• прием заявок от клиентов,
• подбор и формирование заказов со своего склада,
• поиск новых клиентов
• доставка заказов клиентам,
• поиск новых поставщиков
• учет оплаты заявок.
Требуется сделать: само задание в бпвине, отчет, который бпвин генерирует, потом тз.
Версия BPWin 4.0, кому требуется программа, скину.
ICQ для связи 4141-507
E-mail: [email protected]
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