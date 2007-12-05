Программа ASM, вывод изображения из RAW (1024x768)

Разработать программу для вывода изображения из файла в RAW-формате с разрешением вплоть до 1024x768

Примечания:

• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboAssembler под DOS.

• Подробные комментарии обязательны.

• Понятный код с отступами.

• Можно применять модель TINY и компилировать программу в .COM запускаемый файл.

• В результате должно быть:

1. файл с исходными текстами Zzz.ASM

2. скомпилированный Zzz.COM

3. .BAT файл с инструкциями для сборки и компилирования

Алгоритм работы программы:

при запуске программы, на экране отображается изображение из определенного RAW файла, находящегося в той-же папке, с разрешением 1024x768, и завершается после нажатия любой клавиши.