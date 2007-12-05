Программа ASM, вывод изображения из RAW (1024x768)

Разработать программу для вывода и корректировки системного времени через обращение к микросхеме CMOS. Примечания: • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboAssembler под DOS. • Подробные комментарии обязательны. • Понятный код с отступами. • Можно применять ...
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Разработать программу для вывода изображения из файла в RAW-формате с разрешением вплоть до 1024x768
Примечания:
• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboAssembler под DOS.
• Подробные комментарии обязательны.
• Понятный код с отступами.
• Можно применять модель TINY и компилировать программу в .COM запускаемый файл.
• В результате должно быть:
1. файл с исходными текстами Zzz.ASM
2. скомпилированный Zzz.COM
3. .BAT файл с инструкциями для сборки и компилирования
Алгоритм работы программы:
при запуске программы, на экране отображается изображение из определенного RAW файла, находящегося в той-же папке, с разрешением 1024x768, и завершается после нажатия любой клавиши.
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