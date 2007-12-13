База стран/регионов/городв

ПрочееЗавершен3 заявки183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищется база всех стран мира + регионы этих стран + города этих регионов в любом структурированном общедоступном (чтоб прочесть можно было ) формате.

Названия на РУССКОМ (!!) языке (на всякие там geoIP не посылать).

Интересует маскимально полное собрание.

В предложении кроме стоимости, пожалуйста, указываетя порядок (кол-во) записей в предлагаемой базе.

Спасибо.

16 лет назад
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
fou
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
Выполнил обязательства без задержек и проволочек. Претензий нет
Четко и своевременно, что и требовалось. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Разработка rss граббера

    $50

    Необходим граббер rss новостей с сайтов, как в dle и сохранение в БД с возможностью вывода на сайт... К примеру новости я yandex rss -&gt; скачивает в БД-&gt; выводит на указанной странице newsyandex.php, новости я mail ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа ASM, вывод изображения из RAW (1024x768)

    Разработать программу для вывода изображения из файла в RAW-формате с разрешением вплоть до 1024x768 Примечания: • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboAssembler под DOS. • Подробные комментарии обязательны. • Понятный код с отступами. • Можно ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа просм. и изм. времени через CMOS на ASM

    Разработать программу для вывода и корректировки системного времени через обращение к микросхеме CMOS. Примечания: • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboAssembler под DOS. • Подробные комментарии обязательны. • Понятный код с отступами. • Можно применять ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка модуля регистрации доменов для H-Sphere

    Требуется разработка модуля регистрации доменов для панели управления хостингом H-Sphere на Java. Для разработчиков имееются инструкции и документация: http://www.psoft.net/HSdocumentation/devel/registrar_sdk.html Ничего своего придумывать не надо. Регистрация доменов в систему заложена и присутствует (это домены com и прочие). ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа формирования файла прайс-листа

    $20

    Есть два файла с прайс-листами (*.txt и *.xls). Файл *.txt (данные с разделителями) формируется интернет-магазином, файл *.xls сторонней программой. необходимо получить файл *.txt с данными из exel. (сравнение позиций, добавление новых, изменение существующих и т.д.)

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простая программа на TASM под DOS

    Разработать программу на языке Assembler для вывода дерева каталогов путем обхода цепочки записей корневого каталога. Примечания: • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TASM 5 под DOS. • Подробные комментарии обязательны. • Понятный код с отступами. • Можно применять ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переписать 20 простых Pascal программ на С.

    Необходимо переписать 20 простых Pascal программ на языке С. • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboC++3.1 под DOS. • Комментарии не нужны. • Понятный код с отступами. • Без сложностей и самодеятельности, по аналогии, как реализовано в ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вставить ASM фрагменты в готовые Pascal программы

    Модернизировать 10 Pascal задач, так чтобы в каждой задаче любая часть функционала была выполнена в виде встроенного куска на языке Assembler. • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboPascal7 под DOS. • Подробные комментарии в ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переписать 6 Pascal задач на языке Assembler

    Нужно переписать 6 простых Pascal задач на языке Assembler. Примечания: • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TASM под DOS. • Подробные комментарии обязательны. • Понятный код с отступами. • Результат должен выглядеть как список файлов в папке, исходные ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Компиляция SWF в AVI!

    Необходимо откомпелировать SWF флеш файл в AVI с минимальной потерей качества..! Цена? Почта, куда можно сбросить swf?

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад