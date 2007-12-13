База стран/регионов/городв

Ищется база всех стран мира + регионы этих стран + города этих регионов в любом структурированном общедоступном (чтоб прочесть можно было ) формате.

Названия на РУССКОМ (!!) языке (на всякие там geoIP не посылать).

Интересует маскимально полное собрание.

В предложении кроме стоимости, пожалуйста, указываетя порядок (кол-во) записей в предлагаемой базе.

Спасибо.