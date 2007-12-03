Разработка rss граббера

Необходим граббер rss новостей с сайтов, как в dle и сохранение в БД с возможностью вывода на сайт...

К примеру новости я yandex rss -> скачивает в БД-> выводит на указанной странице newsyandex.php, новости я mail rss -> скачивает в БД-> выводит на указанной странице newsm.php итд