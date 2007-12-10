Макрос для Word

Необходимо сделать макрос (или не макрос, может это можно реализовать иными средствами), который автоматически будет рассчитывать и вставлять в указанное место страниц уникальный для каждой страницы PIN-код (Типа как в картах предоплаты). На странице будет располагаться текст, в котором органично должен интегрироваться код, уникальный на каждом листе. Например, будет текст: "Назовите код:" И дальше следовать сам код, например ч483пн87он7. Затем лист должен дублироваться заданное число раз, например 1000. Код не должен повторяться. Перечень всех кодов в тексте должен пересылаться в таблицу Эксель, формируя список кодов.