Конвертер PGN (шахматная нотация) -> машинный код

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Есть файл с нотацией PGN (http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Game_Notation#Example)

Нужно из такого формата преобразовать в формат abcd-efgh-....-wxyz

где:

a - начальная координата X - 1й ход

b - начальная координата Y - 1й ход

с - конечная координата X - 1й ход

d - конечная координата Y - 1й ход

e - начальная координата X - 2й ход

f - начальная координата Y - 2й ход

g - конечная координата X - 2й ход

h - конечная координата Y - 2й ход

.....

и т.д.

складировать результат в табличной форме.

Плюс нужно написать декодер (маш. код -> PGN) на PHP.

Более подробно - на почту.

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вот пример файла из которго надо конвертить

http://www.abortionessay.com/download/eco.zip

16 лет назад
sen77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Moiseev_Andrew_Y
Ан Ма 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
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