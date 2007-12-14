Помочь с php кодом.

Предисловие:

http://cinemaxx.ru/2007/12/12/khroniki-narnii-princ-kaspian-2008.html

Открываем просмотрт html кода, находим ссылку с окончанием .flv или .iflv, после вставляем её в код

[center][/center]

И получается все красиво и смотрится замечательно.

Задание:

Как вытащить ссылку с сайта: http://www.lupaland.com/webtv-214.html ( осторожно порно) или саму ссылку, чтобы вставить в

[center][/center] и показывало.

Или вытащить ссылку вместе с плеером.

Задание минутное, просто найдите в коде или саму ссылку, или ссылку вместе с плеером. В предложениии хочу увидить цену в Личке сам вариант работы - проверяю, если все работает - оплачиваю.