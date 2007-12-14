Помочь с php кодом.

Фирма занимается обслуживанием льготных категорий клиентов по предварительным заявкам. В ее структуре имеется собственный склад, отдел приема заказов, отдел реализации заказов. Основные операции бизнес-процесса: • прием заявок от клиентов, • ...
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Предисловие:
http://cinemaxx.ru/2007/12/12/khroniki-narnii-princ-kaspian-2008.html
Открываем просмотрт html кода, находим ссылку с окончанием .flv или .iflv, после вставляем её в код
[center][/center]
И получается все красиво и смотрится замечательно.
Задание:
Как вытащить ссылку с сайта: http://www.lupaland.com/webtv-214.html ( осторожно порно) или саму ссылку, чтобы вставить в
[center][/center] и показывало.
Или вытащить ссылку вместе с плеером.
Задание минутное, просто найдите в коде или саму ссылку, или ссылку вместе с плеером. В предложениии хочу увидить цену в Личке сам вариант работы - проверяю, если все работает - оплачиваю.
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